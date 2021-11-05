مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالغربية

شهد الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، حادث تصادم بين سيارتين، اليوم، بالقرب من مدخل قرية سملا، بنطاق مركز قطور، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «طنطا - كفر الشيخ»، الدولي، بنطاق قرية سملا، التابعة لمركز قطور.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين وإنحرافها للاتجاه المعاكس وتصادف مرور السيارة الثانية، ما نتج عنه تصادم السيارتين ومصرع شخص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد.

رفع حطام الحادث ونقل المصابين

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى قطور العام، فيما باشرت قوات الشرطة أعمال رفع حطام الحادث وإعادة حركة السيارات بالطريق مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على السيارتين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتسليمها إلى ذويها.