إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم.. وجرار زراعي يدهس رضيعا بالشرقية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، بطريق «القنايات – ديرب نجم» الدولي بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي غرفة عمليات المديرية بلاغًا بوقوع حادث صادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الدولي «القنايات – ديرب نجم»، ووجود إصابات في صفوف الركاب.

سيارات المرور والإسعاف تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي وضباط إدارة المرور، وأُبلغت غرفة طوارئ مديرية الصحة بالشرقية، وهيئة الإسعاف المحافظة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل المصابون لمستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن المصابين 4 أشخاص تتراوح أعمارهم من 20 لـ 35 عامًا، وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق الجامعي، وتبين أن إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات وحالتهم الصحية مستقرة.

جرار يدهس رضيعا بكفر صقر

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا آخر من مستشفى كفر صقر المركزي، يفيد باستقبال جثة طفل رضيع يبلغ من العمر عام واحد، لقي مصرعه إثر حادث دهس جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية القواسم بمركز كفر صقر.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحري عن الواقعتين، وصرحت بدفن جثة الطفل المتوفى.