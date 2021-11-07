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السيسي: مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة وقرار سياسي

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محمد أبو عمرة
03:36 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك اليوم في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.

وأضاف أن الرئيس أكد لرؤساء الشركات العالمية المشاركة في معرض النقل الذكي، على أن مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الأركان سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

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