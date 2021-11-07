دراسة: انخفاض فاعلية لقاحات كورونا إلى 50%.. و«جونسون» الأضعف

توصلت دراسة في معهد الصحة العامة بأوكلاند، التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى انخفاض فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «فايزر، موديرنا، جونسون آند جونسون»، إلى 50% بعد الحصول على الجرعات كاملة خلال الشهور الأولى للأشخاص الذين حصلوا على هذه اللقاحات، مشيرة إلى أنها قللت من خطر الإصابة بكورونا بنسبة تزيد على 58%، بالإضافة إلى تقليل فرص الوفاة نتيجة التأثر بالمضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

انخفاض فاعلية لقاحات كورونا

ووجد الفريق القائم على الدراسة، أن الفاعلية الإجمالية للقاحات كروونا «فايزر، موديرنا، جونسون» انخفضت على الأشخاص الذين حصلوا على الجرعات منذ عدة أشهر، من 87% إلى 48% خلال 6 أشهر فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر اللقاحات من حيث انخفاض الفاعلية على الأشخاص الذين تلقوا جرعات لقاح، هو جونسون، الذي تقل فاعليته بصورة أكبر من اللقاحات الأخرى التي شملتها الدراسة، وتم أخذ هذه النتائج والاستشهاد بها لأن تضاؤل فاعلية اللقاحات جعل العديد من الشركات المصنعة للقاحات تطالب بجرعة ثالثة «معززة» وخاصة بعض الفئات التي تعاني من نقص مناعة شديد.

قلة الوفيات بفعل اللقاحات

وأكدت الدراسة، أنه رغم انخفاض معدل فاعلية هذه اللقاحات إلا أنها ساعدت على تقليل الوفيات بسبب فيروس كوورنا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقلل من احتمالية الوفاة للأشخاص تحت 65 عاما بنسبة 2.6%، وتقلل من خطر وفاة الأشخاص فوق 65 عاما بنسبة تصل إلى 20%.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نسبة فاعلية لقاحات كورونا الموجودة حول العالم، غير دائمة وتقل بمرور الوقت، ويمكن أن يصاب الأشخاص الحاصلون على اللقاح بالفيروس مرة أخرى.

وأضاف «عقبة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاحات تعمل على تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتعمل الأجسام المضادة على التصدي للفيروس الجيني المسبب للإصابة، وبالتالي تقلل من نسب الوفاة بسبب كورونا.