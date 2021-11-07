«المصل واللقاح»: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ساعد على انتشار كورونا

نشر تقرير معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن معدل الإصابات المتزايد بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية وخاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا قد تكون بسبب تغيرات المناخية واقتراب فصل الشتاء، وذلك بسبب ضعف مناعة الأشخاص بصورة عامة حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

الحداد: انخفاض معدل الإصابات سبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس وسبتمبر الماضي وكذلك انخفاض معدل الوفيات مع انتشار السريع لمتغير «دلتا بلس» ومع اقتراب هذا الانخفاص في معدل الإصابة والوفاة بفيروس كورونا تراجع العديد من المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع الحداد، أن هذا الأمر ساعد على زيادة معدل الإصابة بكورونا خلال الفترة الحالية ومع انخفاض درجة الحرارة يضعف جهاز المناعة بصورة عامة مما يسهل للفيروس للانتشار بالجسم ويزيد من معدل الإصابات بفيروس كورونا.

ثلاثة عوامل رئيسية وراء ارتفاع الإصابات بكورونا مرة أخرى

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن» أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تسببت في ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى وتمثل في «انخفاض مناعة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا خلال الفترة الماضية، عدم الالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وجود متغيرات جديدة للفيروس هذا الشتاء مقارنة بالفترة السابقة فكل المتغيرات المرتبطة بفيروس كورونا أكثر انتشارا من الفيروس ذاته».

انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة

وتابع الحداد، أن خلال فترة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في مختلف البلدان ومع التوقع بأن الشتاء الحالي سيكون شتاء قارس البردوة مما يؤثر على صحة الأشخاص مع انخفاض فاعلية لقاحات كورونا التي تعد حائط السد الأول لفيروس كورونا المنتشرة تصيب الجسم وعند ضعف قوة الجهاز المناعي يصبح الجسم مباح للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى حتى لو كانت عادية، مطالبا المواطنين بالالتزام بكل الإجراءات والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.