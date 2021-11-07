التعليم توضح الفئة الوحيدة المسموح لها بإجراء الامتحانات في المستشفيات

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بشأن امتحانات النقل للثانوية العامة والمنازل، مؤكدة على عدم عقد لجان طبية خاصة لطلاب أولى وثانية ثانوي المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء 57357 بناء على القرار الوزاري رقم 208 بتاریخ 30 يوليو 2013، مؤكدة على عقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب طبقا لما يرد بتقرير اللجنة الطبية العامة.

لا يسمح بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير الأصلية

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات، على أنه لن يسمح لأي طالب بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم إليها في الدور الأول مهما كانت الأسباب، ولا يسمح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول.

وقالت المديريات التعليمية، إنه الطالب يؤدي الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان، ويؤدي طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديريات التربية والتعليم.

الطالب يتقدم للمنازل من آخر مدرسة رسب فيها

وطالب المديريات المرسل للإدارات التعليمية، كل مدرسة عمل إعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم للامتحان «منازل الصف الأول والثاني الثانوي العام»، موضحاً أن الطالب يتقدم منازل من آخر مدرسة رسب فيها أو مفصول منها، لافتاً إلى أنه فور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول «بفصليه الدراسيين».

كما أوضح الخطاب، أن ترسل المدرسة كشوف النتيجة لطلاب المنازل لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم لا تعتبر النتيجة نهائية إلا بعد اعتمادها ومراجعتها من مديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى أن المدرسة مسؤولة عن إبلاغ الطالب بنتيجته على كل امتحان، «فصل دراسي أول - فصل دراسي ثاني - الدور الثاني».