التعليم تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لطلاب أولى ثانوي 2022

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لطلاب الصف الأول الثانوي 2022، والفئات المسموح لها بدخول الامتحان بعد فتح باب التقدم للامتحانات واستلام الملفات من طلاب أولي ثانوي.

طريقة التقديم لامتحان المنازل

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعلمية، إنَّه يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم (بطاقة تحليل الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية).

وتعد المدرسة سجلًا خاصًا للطلبة المنزل بدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة وارسال كشف به أسماء الطلاب المتقدمين وإيصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسم الامتحان.

الفئات المسموح لها دخول امتحان المنازل لأولى ثانوي 2022

وأوضحت المديريات، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، مشيرة إلى أنَّ طلاب أولى ثانوي الحاصلين علي الشهادة الاعدادية العامة عام 2021 وما قبلها، والطالب الراسب عاميين متتاليين في الصف الصف الأول الثانوي يؤدي الامتحان على نظام المنازل ويحق له إعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه، والطالب الراسب للمرة الثانية عام 2021 وما قبلها يؤدي الامتحان بنظام المنازل.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لأولي ثانوي

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 وهي كالتالي :-

- استمارة النجاح للشهادة الإعدادية للعام 2021 أو بيان نجاح للسنوات السابقة.

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور.

- 4 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر وصورة بطاقة الأم.

- طلب معتمد من الإدارة التعليمية.

- مبلغ 70 جنيها (طوابع بريد).

- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات وطابع نقابة المهن التعليمية.