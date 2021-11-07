إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على «زراعي الفشن» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، بالقرب من الكمين بالطريق الزراعي، والذي وجَّه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، حيث جرى نقلهم، وتبين أن الإصابات تنوعت بين اشتباه كسور وجروح وكدمات.

أسماء المصابين في حادث الطريق الزراعي الفشن

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث وهم: علي محمود علي، 55 عاما، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وإسلام محمد إبراهيم، 26 عاما، مصاب كسر بالكتف الأيسر، وأحمد فتح الباب احمد، 57 عاما، مصاب جروح ومدمات متفرقة، ورمضان إبراهيم غازي، 55 عاما، مصاب جروح وكدمات متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.