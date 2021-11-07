حبس عصابة السطو على الشركات بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشركات، حيث سرقوا فرع شركة بشبرا الخيمة واستولوا على مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات المتهمين أمام النيابة

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أمام نيابة شبرا الخيمة أنهم يسرقون بأسلوب كسر الأبواب، مستخدمين توك توك لنقل المسروقات واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بدائرة مديرية أمن القليوبية.

وأرشد المتهمون عن المسروقات التي استولوا عليها من عمليات السرقة وهي مبلغ مالي من المبالغ المستولى عليها ومركبة «التوك توك» استخدموها في السرقة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أنهم أنفقوا باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

بلاغ بواقعة سرقة فرع شركة في شبرا

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية نجحت في كشف ملابسات ورود بلاغ إلى العميد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مديرة فرع لإحدى الشركات باكتشافها سرقة مبلغ مالي من داخل خزينتين بالشركة و2 كيسة كمبيوتر حال حضورها لمقر الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الشركات والعيادات الطبية عن طريق كسر الأبواب واستخدام مركبة «توك توك» في تنقلاتهم، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم.