المخرجات يستحوذن على نصيب الأسد من المشاركة المصرية في «القاهرة السينمائي»

تمثل صانعات السينما نصيب الأسد من الأفلام المصرية المشاركة في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، ومن إجمالي 7 أفلام مصرية في الـ 3 مسابقات الرئيسة في المهرجان، 5 أفلام منهم بتوقيع مخرجات سيدات.

مشاركة وحيدة بتوقيع نادين خان في المسابقة الدولية

«أبو صدام» إخراج نادين خان

يمثل الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد مالك، المشاركة المصرية بالمسابقة الدولية للمهرجان، وتدور الأحداث حول سائق التريلا القديم ذي الخبرة «أبو صدام»، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق مما يدفع الأمور لخارج السيطرة.

فيلم وثائقي في آفاق السينما العربية

«من القاهرة» إخراج هالة جلال

تشارك المخرجة هالة جلال بفيلمها الوثائقي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي يتنافس فيها مع 9 أفلام أخرى من مختلف دول العالم، ويوثق الفيلم حياة هبة وآية وهما شابتان تعيشان وحدهما في القاهرة، حيث تتخذان قرارات صعبة وسط العديد من المخاوف.

5 أفلام في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة

«ثلاثة اختفاءات وأغنية» إخراج نادية غانم

فيلم وثائقي ترصد من خلاله المخرجة عبر كاميرتها أرشيف عائلتها، لتصور نفسها ووالدها ووالدتها وهو يكافحون لإيجاد طرق جديدة، وذلك خلال 25 دقيقة.

«في العادة لا أشارك هذا» إخراج نورا عبدالرحمن

فيلم وثائقي تحريك، يقدم في 15 دقيقة، محادثة مع 5 فنانين مصريين يتحدثون عن رحلاتهم لاكتشاف الذات، ويشاركون لقطات من ذكرياتهم وآرائهم الشخصية وشكوكهم.

«لا أنسى البحر» إخراج هالة القوصي

تقدم المخرجة هالة القوصي في 7 دقائق، حيث تدور أحداث الفيلم في منتجع صحي مجهول، عندما يقابل شاب سيدة للمرة الأولى ويبحر في كلماتها إلى المجهول.

«الحفرة» إخراج عمرو عابد

تدور أحداث الفيلم الروائي القصير في 16 دقيقة، وتدور أحداث الفيلم الذي يعرض للمرة الأولى، حول مكان ناءٍ في ضواحي القاهرة، يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار ولكن عندما تصل اللعبة لنقطة اللا عودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

«ولا حاجة يا ناجي، اقفل» إخراج يوحنا ناجي

يقدم الفيلم خلال 25 دقيقة، محاولات يوحنا في تعليم جدته استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تستطيع التواصل مع صديقاتها خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا.