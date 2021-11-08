«الصحة»: توفير 7 لقاحات معتمدة من الصحة العالمية للوصول لمناعة القطيع

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن مصر في الوقت الحالي في ذروة الموجة الرابعة، وسوف تشهد الأيام المقبلة انكسار ذروة هذه الموجة، وذلك عقب ارتفاع معدل الإصابات المصابة بفيروس كوورنا، وكذلك ارتفاعا في عدد الوفيات المتأثرة بمضاعفات الناتجة عن متغيرات كورونا خلال الفترة الماضية.

الوزارة وفرت جميع اللقاحات الممستخدمة في العالم لتطعيم المواطنين للتصدي لجائحة كورونا

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات صحفية له، أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات المستخدمة في العالم لتطعيم المواطنين للتصدي لجائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة والوصول إلى مناعة القطيع من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وتخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الوباء وارتفاع معدل الإصابات.

توفير اللقاحات من أجل تطعيم الفئات العمرية المختلفة للوصول لمناعة القطيع

وأوضح القائم بعمل وزير الصحة، أن هناك العديد من اللقاحات التي وفرتها الدولة المصرية لتطعيم كل الفئات العمرية المختلفة والتي تسعى القيادة المصرية لحماية مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وعن اللقاحات المتاحة حاليا في مصر تمثلت في:

- لقاح سينوفاك

أولى اللقاحات التي صنعتها على مصر في مصانع فاكسيرا من أجل تطعيم المواطنين وتوفير ملايين الجرعات توزيعها في مراكز التطعيم المختلفة بالجمهورية.

- لقاح سينوفارم

من اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة الصحة العالمية ومصنع بجمهورية الصين وتوزعه على العديد من دول العالم المختلفة ولتطعيم البشر في ظل انتشار جائحة كورونا.

- لقاح جونسون آند جوسون

من أهم اللقاحات وخاصة للمواطينن الراغبين في السفر للخارج بعد أن وضعت بعض الدول العربية والأجنبية شرط أساسي أن يكون المواطن الراغب في السفر إلى أراضيها حاصلا على جرعات من أحدى اللقاحات المعتمدة مثل «جونسون».

- لقاح سبوتينك

من ضمن اللقاحات التي سعت وزارة الصحة توفيرها للمواطنين نظرا لنسبة فاعليته العالية وذلك بعض الإتفاق مع الشركة الروسية المصنعة للقاح توفيرها لتطعيم المواطنين.

- لقاح أسترازينكا

من اللقاحات التي حصلت عليها وزارة الصحة والسكان خلال الأسابيع الماضية من أجل تنويع وتوفير اللقاحات المختلفة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بالأنواع المتاحة في مصر.

- لقاح فايرز

أصبحت الجرعات المتاحة الآن من لقاح فايرز والذي سعت الحكومة المصرية توفيرها وذلك عقب إعلان شركة فايرز أن اللقاح أصبح متاحا للفئات العمرية ما بين عام 5 سنوات إلى 18 عاما، وعقب الحصول على اللقاح وافقت وزارة الصحة على تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاما حتى 15 عاما.

- لقاح موديرنا

آخر اللقاحات التي حصلت مصر عليها من أجل وبذلك أصبح لدى مصر كل أنواع اللقاحات المتاحة عالميا لتطعيم مواطنيها للتجنب انتشار الفيروس بين المواطنين.