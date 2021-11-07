العروض البنكية للعملاء خلال شهر نوفمبر.. خصومات وتقسيط و«كاش باك»

تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر نوفمبر، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ50% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر نوفمبر 2021.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر أحدث عروضه لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد، بالإضافة إلى عروض مميزة لحاملي بطاقات بنك مصر للخصم المباشر، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك خلال شهر نوفمبر إمكانية الاستمتاع بخصم 10% على إجمالي قيمة المعاملة (بحد أقصى 75 جنيها) عند الدفع ببطاقتك الائتمانية من CIB والتقسيط على 18 شهرًا عند الشراء من noon، فضلًا عن خصومات تصل إلى 45%، وتقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد في العديد من المتاجر.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 Pro حتى 12 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي الائتمانية، العرض سارٍ حتى آخر نوفمبر2021.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية، عن أحدث عروضه لعملائه بمناسبة Black Friday، إذ يقدم البنك إمكانية شراء أي منتج من أي مكان وتقسيطها حتى 6 أشهر دون فوائد، عند استخدام بطاقات بنك القاهرة الائتمانية، وذلك حتى 30 نوفمبر 2021.

البنك العربي

كما أعلن البنك العربي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أحدث عروضه لعملائه، إذ يقدم البنك كاش باك 20% على المشتريات أونلاين بحد أقصى 3000 جنيه، عند استخدام بطاقات Visa البنك العربي وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، فضلًا عن إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 حتى 18 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقة البنك الائتمانية.