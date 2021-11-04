كيف تحصل على 145 جنيها عائد يومي من شهادة ادخار ثابتة في البنوك؟

تقديم أفضل العوائد الثابتة من البنوك يعد أبرز الخدمات المصرفية التي تمنحها البنوك لعملائها، وعليه يبحث دائما الراغبون في الادخار عن أعلى شهادة ثابتة بعائد يومي في البنوك المصرية للاستفادة منها، إذ أن الشهادة من أهم الأوعية الادخارية، كونها تتميز بأعلى عائد من العوائد على الوديعة أو حسابات التوفير.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، رصدا لأعلى شهادة ادخار ثابتة في البنوك بعائد يومي يصل إلى 145 جنيها في اليوم الواحد.

البنك الأهلي الكويتي صاحب أعلى عائد يومي

ووفقا لما هو مُعلن بالبنوك عن العوائد اليومية لشهادات الادخار، فإن البنك الأهلي الكويتي صاحب الأعلى عائد يومي على شهادات الادخار الثابتة من خلال الشهادة الخماسية الثابتة وتفاصيلها على النحو التالي:

- فائدة الشهادة الخماسية الثابتة تصل إلى 10.5% سنويا.

- يصرف العائد يوميا.

- مدتها 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- في حال استثمار عميل البنك 500 ألف جنيه في الشهادة الخماسية الثابتة ذات العائد اليومي من البنك الأهلي الكويتي سيحصل العميل على 52500 جنيه سنويا أي (145 جنيه يوميا)، كما سيحصل على 262500 جنيه في نهاية الـ5 سنوات.

مميزات شهادات الادخار التراكمية من «الأهلي الكويتي»

وفي سياق متصل، يمنح البنك الأهلي الكويتي لعملائه كذلك شهادات الادخار التراكمية، بعوائد تنافسية تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق ومميزاتها على النحو التالي:

ـ يمكن الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء كانوا مصريين أو أجانب.

ـ كما تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ـ وتقدم الشهادة سعر عائد تنافسي يتم إضافة العائد تلقائيا في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق لحسابك الجاري أو التوفير.

- كما أن هناك إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

ـ إمكانية الاسترداد متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ أصدرا الشهادة، وفقًا للجداول الاسترداد المعلنة.

ـ العائد في نهاية مدة الشهادة 7 سنوات 200%.

ـ العائد في نهاية مدة الشهادة 10 سنوات 250%.

ـ يعتمد سعر العائد على حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد.