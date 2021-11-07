مراجع طبية مهمة للصيادلة.. «عشان لو دخل عليك إبراهيم عيسى»

أثارت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى التي انتقد فيها قراءة صيدلي للقرآن في الأجزخانة خلال تقديمه لإحدى حلقاته برنامجه «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، جدلا كبيرا، وقال «عيسى»، إنه من الأفضل للصيدلي قراءة مرجع علمي في تخصصه عن قراءة القرآن داخل الصيدلية.

واعتبر فريق من علماء الأزهر على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري، تصريحات إبراهيم عيسى تطرفا، فيما اعتبرها فريق آخر، منهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق انحيازا للعلم ورفعة قيمة العمل والتعلم.

علم الصيدلة

ويعتبر علم الصيدلة من أهم التخصصات التي يقصدها الطلاب من مختلف دول العالم، ولم تكن دراسة الصيدلة بديلاً عن إخفاق الطلاب في دخول التخصصات المتعلقة بصحة الإنسان وعلاجه، مثل الطب البشري وطب الأسنان، بل إن التخصص مقصد قائم بذاته؛ لما له من أهمية في تصنيع الدواء واستخدامه، ولما تحظى به الصيدلة من اهتمامات عالمية ومقومات أسهمت في تطوير هذا التخصص بميادين التجارب والمختبرات والأبحاث العلمية.

أبرز المراجع الدراسية في علم الصيدلة

وتساءل البعض عن طبيعة المراجع التي كان يقصدها إبراهيم عيسى في تصريحاته، لتكون بديلة عن قراءة القرآن للصيادلة خلال عملهم، وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن في السطور التالية أبرز 20 مرجعا طبيا في علم الصيدلة:

كيمياء عضوية صيدلانية

صيدلة فيزيائية

علم العقاقير

كيمياء طبية

كيمياء العقاقير

تشريعات صيدلانية

حسابات وتركيب الأشكال الصيدلانية

علم الأدوية

طريق التحليل الآلي

حركية الدواء

الأحياء الدقيقة الصيدلانية

أدوية بدون وصفة طبية

التسويق الصيدلاني

مهارات الاتصال في الصيدلة

نظم إيصال الدواء

صيدلة سريرية

علم السموم

علم التشريح والأنسجة

فيزيولوجيا الأمراض للصيدلة

علم صناعة التخدير

تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى

وقال إبراهيم عيسى، في برنامجه: «أنا أحيانا لما بدخل الأجزخانة ألاقي الصيدلي اللي قاعد بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك، لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟».

ومن جانبها، هاجمت نقابة الصيادلة هذه التصريحات ووصفتها بأنها تنم عن عدم معرفة أهمية القرآن للمسلمين، فضلا عن أن تعلم القرآن يجعل الصيدلي ملتزما بتعاليمه في معاملة المرضى.