مبادرة «فرصة»: هدفنا التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتشغيلهم

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مساعد وزير التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج «فرصة»، إن الهدف من البرنامج إنشاء منصة ومبادرة تشمل جميع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للفئات المهمشة من المواطنين أو متلقي مساعدات كالدعم النقدي المشروط أو المرأة المعيلة، وكذا الشباب بالأماكن الريفية ليكون بديلا لهم ليحصلوا على فرص عمل.

الشبراوي: تأهيل الفئات المهمشة للعمل وتعليمهم الدعم التسويقي

وأضاف «الشبراوي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج يشمل منظومة ذات عدد كبير من الخدمات المتشابكة من أجل تعويض مثل تلك الفئات بجانب رفع مستواهم النقدي، «ده بيدي نوع من الدعم والتشجيع وكمان بيساهم في رفع قدراتهم للتعرف على الفرص وبالتالي تأهيلهم لفرص العمل، وكمان بنعملهم دعم تسويقي».

وأوضح أن البرنامج يمنح أدوات صيد للمستفيدين في عدد من المحافظات للأشخاص المؤهلين للعمل في هذا المجال، وكذا مساعدتهم في الأعمال الجماعية بشراكات تمت مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، «تعاوننا مع شبكة داعم بمتطوعين بيقدموا استشارات ودعم لهؤلاء الأفراد».

التركيز على التنمية الريفية وربط التنمية المستدامة بالأنشطة الزراعية

وأشار إلى أنه بالنسبة لذوى الإعاقة فيتم إجراء تمكين اقتصادي لهم في المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام والناجح، «بنحاول نركز على التنمية الريفية ونربط أحداث التنمية المستدامة بالأنشطة الزراعية للإنتاج الزراعي والحيواني بالقرية المصرية».

وتابع: «وقعنا مؤخرا 18 بروتوكول بعد المبادرة الرئاسية باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وفيه 18 اتفاقية للمؤسسات غير الهادفة للربح كمؤسسة ساويرس، وكان عملنا تنافس بين الجامعات لخلق المبادرات بواقع 3500 فرصة عمل، وجمعيات الأهلية بتقدم بأشياء للمستفيدين من تكافل وكرامة».

واختتم: «عملنا كمان مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا ووفرنا عدد وظائف وصل لـ5100 فرصة عمل في كل البروتوكلات التي تم توقيعها، وبندرب 130 ألف أسرة على التحفيز والعودة لسوق العمل، وفي محافظة المنيا عملنا مع منظمة الفاو لتمكين 8 آلاف سيدة».