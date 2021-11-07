بلاغ بالنصب على مواطني الإسكندرية.. والمتهم «سيدة محبوسة»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، و3 أشخاص آخرين بمحافظة الإسكندرية، بتلقي إحدى السيدات مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

مليون جنيه حصيلة عمليات النصب

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه، إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا «سرقة».