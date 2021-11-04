محافظ كفر الشيخ يكرم المحافظين السابقين باحتفالية العيد القومي 

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، عدداً من المحافظين السابقين للمحافظة، الذين شاركوا في احتفالها بالعيد القومي الموافق 4 نوفمبر من كل عام، وذلك أثناء تنظيمها لاحتفالية بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الادارية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق.

تم تكريم المحافظين السابقين لكفر الشيخ بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة، ويونس عبدالرازق، والسيد شمس الدين، وعلى أبو أحمد، عضو مجلس النواب، وجوميانة يوسف، ومحمد فوزي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية التربية النوعية، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثثقافي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام قصور الثقافة بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية

وتضمنت احتفالية العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، البدء بالقرآن الكريم للشيخ ياسين محمود، شبيه الشيخ الطبلاوي صوتاً، وعرض فيديو للمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، ومنها مستشفى الأورام، ومستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ، وطريق دسوق كفر الشيخ المزدوج، وطريق أبو الروس، وعدد من المحاور والطرق التي تم تطويرها بمدينة كفر الشيخ ومراكز المدن، و14 مركزاً تكنولوجياً، وتطوير المناطق غير المخططة، وما تم بها من مشروعات خدمية، إضافة إلى افتتاح الوحدات الصحية والمدارس، وغيرها من المشروعات الخدمية.

واستعرض المحافظ ما تم إنجازه بقرى مركز مطوبس من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من مشروعات خدمية، سواء صرف صحي، وتحسين حالة مياه الشرب، وإقامة مجمعات خدمية، وإنشاء وتطوير مدارس وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة.

وشهدت الاحتفالية فقرات موسيقية وغنائية متنوعه، وخاصة الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية التابعة للمركز الثقافي، بقيادة الدكتورة سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية، وذلك عقب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي، في الرابع من نوفمبر عام 1956، بمدينة برج البرلس.