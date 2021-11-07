سامي نصر الله: منظومة النقل الذكي تضع مصر على خارطة العالم

أشاد سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بفعاليات الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار «الطريق إلى 2030» الذي نظمته وزارة النقل اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير منظومة النقل بمصر

وأشار «نصر الله» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن حضور الرئيس فعاليات معرض النقل الذكي، يؤكد اهتمامه بتطوير منظومة النقل بمصر، خاصة مع نية الدولة للتحول إلى النقل الذكي، ومن ثم النقل الأخضر، لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتابع أن حضور العديد من الشركات العالمية في هذا المعرض، فرصة استثمارية كبيرة تقدمها الحكومة المصرية في مجال مشروعات النقل، في إطار تحقيق التنمية الشاملة بكل محافظات مصر في منظومة النقل والتحول إلى النقل الذكي، مضيفا أن هذا التطور بالمنظومة، يضع مصر على خارطة العالم في مجال وسائل النقل المتطروة.

الكارت الذكي

وأضاف «نصر الله» أن الكارت الذكي الذي أطلقته وزارة النقل باسم السيسي، يحمل كل بيانات حامله، لاستخدامه في مختلف وسائل المواصلات بمترو الأنفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل، سيسهل على المواطن المصري ويوفر الكثير من الوقت، بل وينهي مرحلة التذكرة الورقية بشكل نهائي، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية إلى التحول الرقمي بالفترة الراهنة.

افتتاح فعاليات معرض النقل الذكي

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

الطريق إلى 2030

يعقد المعرض تحت شعار «الطريق إلى 2030»، حيث تشارك به كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والمواني بمختلف أنواعها.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.