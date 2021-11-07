«السياحة» تستعين بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، إن غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة المقبلة، تستعين بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

استعدادات الموسم السياحي الشتوي

وجاء ذلك اجتماع عقده الدكتور خالد العناني؛ لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.

حملات تفتيشية مكثفة على الفنادق

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية، بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتم الآن تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة علي الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.