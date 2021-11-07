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مصرع تاجري مخدرات أثناء مداهمة وكر للخارجين عن القانون بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
11:03 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
قوات الشرطة - أرشيفية

قوات الشرطة - أرشيفية

لقي اثنان من العناصر الإجرامية المتاجرة بالمواد المخدرة مصرعهما، أثناء مداهمة وكر لتجار المواد المخدرة بقرية الرياض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وبادر عنصران إجراميان بإطلاق النيران، وردت القوات لإسكات مصدر إطلاق النيران، ما تسبب في مصرع شخصين من المستهدف ضبطهم.

مداهمة وكر في قرية الرياض

وداهمت قوات من الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة المخدرات أحد ‏أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض بمركز منية النصر، تحت إشراف اللواء علاء ‏سليم مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، وفور استشعار ‏الخارجين عن القانون وصول القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم وبادلتهم ‏قوات الشرطة إطلاق النيران‎.‎

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار 

ووجه مدير أمن الدقهلية تحت اشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ‏بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية ‏تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط ‏العناصر الإجرامية، ولقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما خلال تبادل ‏لإطلاق النار وهما «هاني ف» و«طارق ص».

وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات النارية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة سابقة في «ديمشلت» 

يذكر أن الأجهزة الأمنية شنت حملة أخرى الأسبوع الماضي في قرية ديمشلت مركز دكرنس، على عدد من تجار مخدرات كانوا مختبئين في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ‏ديمشلت، وانتهت بمقتل اثنين من تجار المخدرات المسجلين ‏خطر.

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