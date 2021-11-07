الرئيس الأمريكي عن محاولة اغتيال الكاظمي: إرهاب على الدولة العراقية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالعمل الإرهابي على الدولة العراقية.

وأضاف بايدن، في بيان، أن فريق الأمن القومي الخاص به يساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم.

بايدن يدين بشدة الهجوم على منزل الكاظمى

وأدان بايدن، الهجوم على منزل الكاظمى بشدة، قائلا: «أصدرت تعليمات إلى فريق الأمن القومي لمساعدة قوات الأمن العراقية، مشيراً إلى أن وقوف واشنطن بحزم مع الحكومة والشعب في العراق لدعم سيادته واستقلاله».

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن منفذي الهجوم على منزل الكاظمي يريدون تقويض العملية الديمقراطية في العراق، مشيداً بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى ضبط النفس والحوار.

رئيس الوزراء العراقي ينجو من محاولة اغتيال

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرتين مسيرتين مسلحتين؛ استهدفتا منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤولان عراقيان للأسوشيتدبرس، أن الكاظمي لم يصب بأي أذى، مشيران إلى أن سبعة من حراسه أصيبوا في هجوم بطائرتين مسيرتين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وكتب رئيس الوزراء على «تويتر»، بعد الهجوم بوقت قليل: «أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق».

هدوء حذر في العاصمة العراقية

وعم هدوء حذر في العاصمة العراقية، بعد ساعات من محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بينما انتشرت القوى الأمنية في محيط المنطقة الخضراء.

فيما أفاد شهود عيان، بتحليق طيران مروحي بشكل مكثف جدا فوق سماء بغداد والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين على وجه التحديد.