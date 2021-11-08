كيف تثبت أنك حاصل على جواز صحي؟.. شرط أساسي لدخول المؤسسات الحكومية

أطلقت وزارة الصحة تطبيق جواز السفر الصحي للمواطنين، إذ أصبح بالإمكان إثبات الحصول على اللقاح من خلال «أبلكيشن» كبديل عن الشهادة المعتمدة التي قد تتعرض للتلف أو الضياع، وهو ما يعتبر الشرط الرئيسي للدخول المؤسسات الحكومية، سواء للموظفين أو المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، خطوات إثبات امتلاك جواز سفر صحي، والحصول على التطعيم وقيمة الرسوم التي يجب أن تدفع، وذلك في التقرير التالي:

تطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health passport

ووفق بيان وزارة الصحة المصرية، فتطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health passport بديل الشهادات الورقية التي تثبت حصول المواطن على لقاح كورونا، وهو مزود.

وجرى تزويد تطبيق جواز السفر الصحي المصري بـ«كيو آر كود»، وهو ما يسمى بـ«جواز السفر الصحي» أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم، ويكشف عن نوع لقاح كورونا الذي تلقاه المواطن.

رسوم التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي

وتصل مدة صلاحية شهادة التطبيق إلى نحو عام من الحصول على التطبيق، ويتم دفع رسوم للاستخدام في الداخل نحو 100 جنيه، بينما رسوم بهدف السفر تصل لـ 250 جنيهًا.

خطوات التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي

ويمكن تحميل التطبيق من متجر التطبيقات سواء لأجهزة الأندرويد والأيفون، وتحميله، وتسجيل المستخدم من خلال اتباع الآتي:

- فتح التطبيق، ثم ادخال رقم البطاقة أو جواز السفر.

- إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على لقاح كورونا.

- سيتم إرسال كود تأكيد لرقم الهاتف المسجل عبر موقع تسجيل كورونا التابع لوزارة الصحة.

- سيطلب إدخال الكود في التطبيق.

- ستتبقى بعدها بضع خطوات لإكمال عملية التسجيل كالآتي:

- التقاط صورة بالكاميرا عبر الهاتف.

- تحديد رمز السري.

- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، أو الفيزا.