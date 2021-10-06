انتشال جثة غريق وإصابة شاب بطلق ناري في أبو تشت بقنا

شهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إصابة شاب بطلق بطلق خرطوش، في اشتباكات بين عائلتين في مركز قوص، جنوب المحافظة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية وممثلة في قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة غريق من نهر النيل بعد يوم من غرقه في منطقة الخزان في أبو تشت.

إصابة شخص بطلق خرطوش في قوص

وفي قوص أصيب شاب اليوم، بطلق خرطوش أصاب البطن، إثر نشوب خلافات بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بينهما.

وكان اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد استقبال مستشفى قوص المركزي، حسين محمد أحمد، 23 عاما، بطلق خرطوش فى البطن.

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن معركة نشبت بين عائلتين في قوص استخدم أحدهم بندقية خرطوش مما أصاب الشاب في منطقة البطن، وتحول المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتم إعداد تقرير طبي بحالته لعرضه على النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

انتشال غريق من نيل أبو تشت

وفي مركز أبو تشت تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، من انتشال جثة شاب بعد يوم من غرقه في النيل بمنطقة الخزان في أبو تشت.

وبحسب مصدر أمني، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، تحت إشراف النقيب جمال الشافعي، وانتشلت جثة أبو الحسن عجاج، من قرية الرحبات بمركز أبو تشت، أودعت الجثة بمشرحة مستشفى أبو تشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لمعاينة الجثة واعداد تقرير طبي للتصريح بدفن الجثة.