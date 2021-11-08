حظك اليوم برج القوس الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مواليد برج القوس دائما إلى إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وذلك بسبب إخلاصهم وحبهم للعمل، فضلا عن الشخصية القيادية التي يتمتعون بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مفاوضات أو أعمال تتطلب منك حنكة ودراسة تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.