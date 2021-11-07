إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالبحيرة

أصيب شاب بجروح خطيرة في أنحاء الجسم إثر تعرضه لطلق ناري «مسدس 9 ملم» خلال مشاجرة بمدخل مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى لشاب مصاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لطلق ناري بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيق.

تحديد هوية المصاب

بالانتقال والفحص تبين إصابة «السيد فلفل عمار 22 سنة مقيم بإدكو مصاب بجرح بالساق اليسري سحجات متفرقة بالجسم»، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شابين

كما لقي شابان مصرعهما إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل بقرية السلمية بصفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

حفظ الجثتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شابين إثر تعرضهما لصعق كهربائي بمنزلهما بقرية صفط الحرية التابعة لذات المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفين

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل من «عبد الوكيل صبرى محمد بدر 32 عاما مقيم قرية صفط الحرية∙» و«ناصر سمير صبرى بدر 19 سنة» وتم حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.