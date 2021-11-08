منتجات لا يمكن استبدالها أو ردها خلال مدة الـ14 يوما.. منها المجوهرات

مع بدء شهر التخفيضات، أحيانًا يتسارع المواطنون في شراء السلع والمنتجات، والتي تكون أحيانًا زيادة عن حاجاتهم، إلا أنّهم يلجؤون لشرائها نظرًا للخصومات التي تطرحها المحال على بعض المنتجات، الأمر الذي يشجع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا، إلا أنّهم أحيانًا يرغبون في إعادة السلعة أو استبدالها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.

ولضمان حق البائع والمشتري، نظم جهاز حماية المستهلك في المادة (13) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الحالات والسلع التي لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، والتي جاءت على النحو التالي:

حالات لا يجوز فيها استبدال أو استرجاع السلعة

1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2. السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3. إذا لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

4. السلع التي تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.

5. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6. لا يجوز الاستبدال إذا كانت عبارة عن حلي ومجوهرات وما في حكمها.

7. الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفتها.

استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من الشراء

وبخلاف الحالات السابقة، فقد نصت المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على الآتي: «للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع».

وفي حالة رفض البائع استرجاع السلعة ورد ثمنها إلى المستهلك، يمكن التقدم بشكوي إلى جهاز حماية المستهلك من خلال إحدى الطرق التالية.

1. الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2. إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

3. إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/.

4. التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5. تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب على رقم: 01577779999، علمًا بأنّ هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6. تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.