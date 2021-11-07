حملة توعوية لـ5 آلاف سيدة بمركز الفتح في أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظّمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فعاليات توعوية ضمن حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، في مركز الفتح بمحافظة أسيوط، إذ جرى استقبال أكثر من 5 آلاف سيدة، بحضور المهندس مينا إبراهيم حنا منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بأسيوط، والدكتور مينا عدلي وباسم عزت المنسقين الميدانيين، وشيماء أحمد مسؤول المبادرة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ووفد من الوزارة.

توقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال

وحضرت السيدات من قرى «حياة كريمة» بالمركز والوحدات التابعة، من أجل توعيتهن بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبي عليهن وعلى أطفالهن دون الخمس سنوات.

تكافل وكرامة والمرأة الريفية

وشهدت الفعاليات توعية السيدات بشأن تنظيم النسل «2 كفاية»، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، وبرنامج «تكافل وكرامة»، الحد من زواج الفتيات تحت الـ18 عاما.

وجرى توقيع الكشف الطبي بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الاسرة، وجرى عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم.