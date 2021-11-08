قرار جديد لـ هالة زايد بتعديل الزي الرسمي لـ«الإسعاف»

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين قراراً للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أصدَرته قبل الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخراً، والتي بموجبها كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان إضافة إلى عمله الأصلي.

وزيرة الصحة تُقرر تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف

واشتمل القرار على تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، وفق لكشف أعدته الوزارة في هذا الصدد.

يأتي ذلك بناءًا على ما عرضه الدكتور محمد جاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، ومستشار الوزير للعلاقات الخارجية الصحية.

كانت الوزارة قد أصدَرت قراراً منذ قرابة 5 سنوات، بتعديل لون الزي الذي يرتديه العاملون بهيئة الإسعاف المصرية.

حمل قرار الدكتورة هالة زايد رقم 536 لسنة 2021، وكانت قد أصدرته في الوزارة بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.

وتضمن القرار أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في «الوقائع المصرية»، أي اعتباراً من صباح الغد الثلاثاء.

هالة زايد تحظر ارتداء الزي الجديد لجهات غير الإسعاف: انتحال صفة موظف حكومي

وحظرت وزيرة الصحة وقتها، على كل الجهات الخاصة أو الحكومية السماح للعاملين لديها بارتداء الزي الرسمي المُقرر لهيئة الإسعاف، محذرة من الوقوع تحت طائلة القانون، فيما يتعلق بـ«انتحال صفة موظف حكومي» لمقدمي الخدمة الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.

وأرفقت «الوقائع المصرية» بالقرار، المواصفات الخاصة لعملية التعاقد على توريد زي جديد لصالح هيئة الإسعاف المصرية، والذي جاءت مواصفات كالآتي:

1- «تي شيرت -نصف كم» بشعار هيئة الإسعاف:

وحدد القرار مواصفاته بأنه يأتي من القماش «البيكة» المخلوط 50% قطن، و50% بوليستر لون زهري، له ياقة و2 زرار مثبت على الجانب الأيسر لوجو الهيئة بنسيج مطرز، وعلى الظهر كلمة إسعاف من القماش الفوسفوري، مثبت عليه بخيط التطريز، وعلى الكم الأيمن علم مصر نسيج مثبت بخيط تطريز.

2- «تي شيرت -كم طويل» بشعار هيئة الإسعاف:

واشتمل القرار على أن يكون من القماش «البيكة» المخلوط 50% قطن، و50% بوليستر لون زهري له ياقة بزاررين، ومثبت على الجانب الأيسر لوجو الهيئة ونسيج مطرز، وعلى الظهر كلمة إسعاف من القماش الفوسفوري مثبت عليه بخيط التطريز، وعلى الكم الأيمن علم مصر نسيج مثبت بخيط تطريز بدون إسورة.

3- بنطلون «جبردين»:

يكون من القماش الجبردين لون كحلي مخلوط 50% قطن و50% بوليستر، بنطلون نصف استيك، ونصف كمر، وسوستة، وزارار من الأمام، و2 جيب أمامي مثبت على القماش، و2 جيب خلفي مثبت على القماش بالغطاء، و2 جيب ركبة منفاخ، وعلى الركبة 2 طبقة من القماش، ويوجد قماش عاكس أسفل الركبة، وعلى جيب الركبة، مع تركيب سمكة بالقعدة بالظهر طبقاً للعينة.

4- «فيست جبردين»:

وحدد القرار مواصفاته بأن يكون قماش جبردين مخلوط 50% قطن، و50% بوليستر به 2 جيب منفاخ مع عاكس أعلى وأسفل الجيب، مع وضع مقلمة لجهاز اللاسلكي فوق الجيب الأيمن، وتركيب شعار الهيئة بالحجم الصغير على الجانب الأيسر من الصدر، وتركيب شعار الهيئة بالحجم الكبير على الظهر بين الشريط العاكس العلوي والسفلي.

5- جاكيت «ووتر بروف» بالشعار:

واشتمل القرار على أن يكون من القماش الووتربروف كحلي مع تركيب شريط عاكس أعلى الظهر، وأسفل وأعلى الصدر، وأسفل الفارق بين الألوان، وشريط عاكس على الأكمام، مع تركيب شعار الهيئة بالحجم الصغير على الصدر، وشعار الهيئة بالحجم الكبير على الظهر، وطاقية الجاكيت مثبت بسوستة من الياقة لسهولة الفك والتركيب من الجاكيت.

وقالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إنَّ القرار أصبح سارياً عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليتمّ تطبيقه اعتباراً من الغد.