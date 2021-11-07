«الصحة»: الحكومة تدرس إعفاء المواطنين من رسوم تطبيق جواز السفر الصحي

كشف المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن رئاسة الوزراء تدرس إعفاء المواطنين من الرسوم التي يدفعها لإثبات تلقيه جرعات اللقاحات المضادة لوباء كورونا، عبر تطبيق جواز السفر الصحي، والبالغ قيمتها 100 جنيه، قائلا: «إن شاء الله رب العالمين، هيكون في قرار من مجلس الوزراء، بإعفاء المواطنين من موضوع الـ100 جنيه».

مستشار «الصحة»: فور موافقة مجلس الوزارء ستعود الرسوم إلى كل من دفعها

وأضاف «صلاح الدين»، عبر مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن فور تطبيق هذا القرار، سيعود لكل من دفع هذه الرسوم قيمتها المالية على محفظته الإلكترونية.

وأوضح مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الرسوم، كان جرى إقرارها من مجلس الوزارء، لهذا من أجل الإعفاء منها، يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

أيسم صلاح الدين: رئيس الوزارء أبدى موافقة مبدئية على إعفاء المواطنين من الرسوم

وأشار إلى أن الدكتور عادل عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة، عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أبدى موافقته المبدئية، ووجه بطرح الأمر على مجلس الوزراء أولا.

وأردف أنه لو تم الموافقة عليه بالجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ستصبح رسوم تطبيق جواز السفر الصحي مجانية بشكل كامل.

ولفت «صلاح الدين»، إلى أن الوزارة تتيح عنوان بريد إلكتروني على المتاجر الخاصة بتحميل هذا التطبيق، لإرسال أية مشكلات تواجه المواطنين مع هذا التطبيق من خلال هذا البريد، كاشفا أن هناك وحدة دعم فني تم إنشاؤها خصيصا لتقديم خدماتها لأي مواطن لديه مشكلة في التعامل مع التطبيق.