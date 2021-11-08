إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أُصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم «توك توك»، مع سيارة ملاكي بقرية الشيخ أحمد، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

استقبال 3 مصابين بجروح

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضرا بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة «ست الدار نصر محمد، 65 سنة، مقيمة بقريه الشيخ أحمد، أسماء ممدوح محمد، 24 سنة، مقيمة بقرية خمارة بإيتاي البارود، ونوال سعيد، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج»، وخضع المصابون للإسعافات الأولية، والفحوصات الطبيه اللازمة.

انقلاب تروسيكل بمنطقة الكيلو 133

وشهد طريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون أمس، حادث انقلاب تروسيكل بالكيلو 133 ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد، وتحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث وادي النطرون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وأسفر الحادث عن إصابة «محمد عبد الستار سعيد، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وجروح بالرأس، ومحمد حسن أحمد، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وسحجات بالوجه، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة».