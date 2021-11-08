بلاغ للنائب العام ضد مقدمات «الروتين اليومي» على يوتيوب

قدم المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا للنائب العام ضد ما أسماه بـ«نسوة الدعارة الإلكترونية»، التي وصفها بالظاهرة السلبية التي تتعدد صورها وأشكالها.

وقال أيمن محفوظ المحامي، في بلاغه: «تعدد المنفذون لتلك الفكرة، إذ لاحظنا إحدى النساء ترتدي النقاب وتظهر مؤخرتها للكاميرا على مواقع التواصل، وهي تدعي تقديم إرشادات للأعمال المنزلية، وأطلقت على تلك الصورة الداعرة للمتاجرة بالجسد أو بالأحرى بالمؤخرة؛ من أجل جمع «اللايكات والمشاهدات» - على حد قوله-.

المتفاعلون مع الفيديوهات شركاء مع مجرمات الروتين اليومي

وأضاف: «أن هناك العديد من النساء التي استهوتهن تلك الفكرة وخاصة بالظهور بشكل وبصورة نمطية؛ لإظهار مفاتنهن الجسدية ومرتدين النقاب»، محذرًا من الذين يتفاعلون مع تلك الفيديوهات، واصفًا إياهم بأنهم «شركاء مع مجرمات الروتين اليومي».

جرائم مجرمات المتاجرة بالجسد

وتابع: «جرائم مجرمات المتاجرة بالجسد هي تحريض على الفسق والفجور، وتقع تحت تأثيم القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الآداب، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات، والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وطبقا للمواد 178 و269 عقوبات لنشر تلك المواد الإباحية للرواد السوشيال ميديا وكذلك نصوص الماده 25 و26 من قانون الإنترنت الجديد بتهم هدم القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة».

وطالب «محفوظ» في بلاغه الذي حمل رقم 112364 لسنة 2021 عرائض النائب العام، باستصدار أوامر لكافة السلطات الأمنية وجهات التحقيق؛ لحصر أعداد المتاجرات بالمؤخرة، باسم الروتين اليومي لتقديمهن للعدالة وشركائهن في تلك الجريمة.