«التموين»: ثبات سعر كيلو السكر على البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية في جميع الأسواق عند سعر 8.5 جنيه للمستهلك.

وطبقا لقائمة أسعار السلع التموينية المعلنة من الوزارة، فإن جميع منافذ صرف السلع التموينية، سواء منافذ البدالين، أو منافذ مشروع «جمعيتي»، أو فروع المجمعات الاستهلاكية، ملتزمة ببيع سعر كيلو السكر المعبأ عند سعر 8.5 جنيه، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

السكر من السلع الآمنة بمصر

تجدر الإشارة إلى أن سلعة السكر تعبتر من السلع الآمنة في مصر، حيث يوجد مخزون استراتيجي منه لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن المتوقع أن يزيد هذا المخزون خلال شهر يناير المقبل، تزامنا مع جني محصولي البنجر ‏وقصب السكر.

وتقترب مصر من إعلان الاكتفاء الذاتي من السكر، ما يؤكد أن هذه السلعة آمنة مثلها مثل عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية التي يوجد بها وفرة في المخزون لسد احتياجات المواطنين، مثل الأرز والزيت والقمح واللحوم.

إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بالأسعار

من جانبه، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تعليمات واضحة لكل مديريات التموين بالمحافظات، بشأن اتخاذ كل ‏الإجراءات القانونية ضد كل من يتلاعب بالدعم ولا يلتزم بالأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها من الوزارة.

انتظام صرف تموين شهر نوفمبر لحاملي البطاقات

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا من خلال منافذ الصرف، في صرف الحصص والمقررات التموينية لشهر نوفمبر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، والتي بدأ الصرف فيها منذ الأول من نوفمبر ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه، حيث أكدت الوزارة انتظام عملية صرف السلع للمواطنين.