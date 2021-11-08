معمل الآثار غير العضوية بالمتحف المصري.. دقة متناهية في الترميم «فيديو»

قالت الدكتورة نسرين خربوش رئيس معمل الآثار غير العضوية في المتحف المصري الكبير، إن الآثار غير العضوية ليست من أصل نباتي أو حيواني، مشيرة إلى تقسيم العمل داخل المعمل إلى 4 مجموعات، الأولى تتعلق بترميم وصيانة المعادن، والثانية ترميم وصيانة البيانص في الزجاج، والثالثة للفخار، والرابعة للحلي.

توثيق وتسجيل الأثر قبل ترميمه

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «معمل الآثار غير العضوية.. دقة متناهية في إعادة ترميم الأثر»، حيث أكدت «خربوش»، أنه قبل عملية البدء في الترميم، يتم توثيق وتسجيل الآثار، من خلال التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، ثم عمل خطة عمل لكل أثر.

كارتر وثق مقبرة توت عنخ آمون بشكل كامل

وأضافت رئيس معمل الآثار غير العضوية في المتحف المصري الكبير، خلال التقرير أن مجموعة القلادات الخاصة بالملك توت عنخ آمون تم العمل عليها خلال سنة: «عندما اكتشف كارتر المقبرة وثقها بشكل كامل، وعملنا على إعادة القلادات إلى الشكل التي كانت موجودة عليه وقت الاكتشاف».

جمع وحدات القلادات بناءًا على الترقيم

وأوضحت رئيس معمل الآثار غير العضوية في المتحف المصري الكبير، أنه تم جمع القلادات وفقًا لنظام الترقيم الذي أقره المصريون القدماء، ما أدى إلى الحفاظ عليها وإعادتها إلى شكلها القديم: «بدأنا في جمع وحدات القلادات بناءً على الترقيم الذي أسسه المصري القديم، وبالتالي حافظنا على الألوان والشكل والمواصفات».

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة المصرية كانت ترمم الآثار منذ أكثر من 60 عاما بمواد مثل الأسمنت والجبس، ما أضر بها، موضحًا: «بدأنا مشروع إنقاذ كامل، وكان الفضل للتماثيل الأربعة في ميدان التحرير، وظهرت لنا مشكلة الرطوبة والأملاح والتكلس».