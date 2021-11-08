عدد أيام الحضور في المدارس 2022 في مصر.. إلزامي لجميع الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرا إلى أنّ عدد أيام الحضور في المدارس 2022 في مصر تصل إلى 6 أشهر، وجميع المدارس تنفذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: عدد أيام الحضور في المدارس 2022 يصل إلى 190 يوما

وقال وزير التعليم لـ«الوطن»، إنّ عدد أيام الحضور في المدارس 2022 في مصر تصل إلى 190 يوما، والحضور في المدارس خلال العام الدراسي الجديد إلزامي، وعلى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، موضحا أنّ هناك تعليمات مشددة على المدارس بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.

وأوضح وزير التعليم، أن عدد أيام الحضور في المدارس 2022 في مصر، خلال العام الدراسي الجديد، سيستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، منوها بأن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وهناك عقوبات على أي طالب يغيب دون أعذار قهرية.

إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ 5 فبراير 2022

وأشار شوقي، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، لافتا إلى أنّ إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، وامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ السبت الموافق 7 مايو 2022 وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.