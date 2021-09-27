نظام الحضور في المدارس 2021-2022: إجراءات احترازية لضمان انتظام الدراسة

بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، الذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، بجميع المدارس علي مستوى الجمهورية، ويبحث أولياء الأمور على مؤشر البحث «جوجل» عن نظام الحضور في المدارس 2021-2022، خاصة مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخول مصر الموجة الرابعة من الجائحة.

ويسيطر على أولياء الأمور حالة من القلق والحيرة، بين خوفهم على صحة أبنائهم، وبين رغبتهم في عودة الدراسة بشكل نظامي وحضوري حرصا على مستواهم التعليمي، وسط تساؤلات عن نظام الحضور في المدارس 2021-2022، واستعدادات الوزارة للدراسة والإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها بالمدارس للاطمئنان على أبنائهم.

نظام الحضور في المدارس 2021-2022.. تفعيل الغياب لكل المراحل

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نظام الحضور في المدارس 2021-2022، سيكون بشكل كامل ولكل الطلاب بجميع المراحل التعليمية ويشمل حضور الطلاب يوميا إلى المدارس مع تفعيل الغياب والحضور للطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أنه سيجري تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات مشددة للمديريات والمدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

نظام الحضور في المدارس 2021-2022.. غرفة عزل بكل مدرسة

كما أصدرت الوزارة تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية، بالتأكد من وجود غرفه عزل بكل منشأه تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة»، ووجود رشاش تعقيم وكاشف حراري ومواد تطهير وتعقيم بكل منشأة تعليمية، مؤكدة إرسال بياناتها فورا لإدارة التربية البيئية والسكانية بالإدارات للعرض على وكيل الوزارة بتمام الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، وتنفيذ التعليمات بدقة.