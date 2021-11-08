ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وسرعة التسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا، في إطار رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و15335 ورقم واتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات تسجيل حجز لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

خطوات تسجيل حجز لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومي

خصصت الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل حجز لقاح كورونا في مصر، يتيح المعلومات للحصول على اللقاح، ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

ـ الدخول على رابط موقع حجز لقاح كورونا المستجد.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم منها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ فيما يخص القطاع الطبي يراعى عند التقديم للحصول على اللقاح تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.

كما خصصت الصحة والسكان المصرية، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.