الغموض يسيطر على طلاق منة عرفة.. حذف إعلان الانفصال واحتفاظ بالصور

أثار طلاق منة عرفة، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الانفصال وبشكلٍ مفاجئ، عقب مرور نحو 5 شهور على عقد قرانهما في شهر يونيو الماضي، في أجواء عائلية.

خبر طلاق منة عرفة يتصدر محركات البحث

وتصدر خبر طلاق منة عرفة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما أعلنت بنفسها نبأ الانفصال، حيث كتبت عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

منة عرفة تُفاجئ الجمهور وتحذف إعلانها خبر الطلاق

وبعد ساعاتٍ قليلة، فوجئ الجمهور، بحذف منة عرفة، خبر انفصالها من الـ«ستوري»، مع احتفاظها بجميع الصور والمقاطع المصورة التي تجمعها بمحمود المهدي، حيث يأتي ذلك في التزامها هي وأسرتها الصمت التام وعدم توضيح تفاصيل الأزمة الأخيرة.

محمود المهدي يحذف منشور أسباب طلاق منة عرفة

كما حذف محمود المهدي، بعد الإعلان عن طلاق منة عرفة، رسالته المُتعلقة بأسباب الانفصال، والتي كان قد كتبها عبر الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث قال: «كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

طليق منة عرفة يحتفظ بصوره مع الفنانة الشابة: أنا قلبي دق

ويحتفظ محمود المهدي، هو الآخر، بالصور التي تجمعه بـ منة عرفة، حيث إنه لم يحذف أي منها حتى الآن، رغم إعلان الانفصال، حيث إنهما احتفلا مؤخرًا بنجاح تجربتهما الأولى في غناء المهرجانات، من خلال أغنية أنا قلبي.