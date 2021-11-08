العثور على جثة شاب غريق في مياه النيل بحلوان

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق فينهر النيل بمنطقة حلوان، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة في النبل

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين وجود جثة غريق في مياه نهر النيل، وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشاب يدعى «أشرف ع»، 16 سنة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أردني سقط من الطابق الـ 13 في بولاق الدكرور

في حادثة أخرى، تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف غموض مصرع أردني سقط من الطابق الـ 13 في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي بمصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الـ 13 بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة الأردن وسط بركة من الدماء، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

وكشفت التحريات، أن المتوفى من دولة الأردن ومريض بالسرطان، وحضر إلى القاهرة للعلاج، وبسبب يأسه من العلاج قرر الانتحار بالقفز من الطابق الـ13.