الجمال: مستشفى جامعة دمياط مشروع خدمي عملاق بتقنيات حديثة

قال الدكتور سمير الجمال المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط، إنّ مستشفى جامعة دمياط كان حلما يراود أهالي المحافظة منذ فترة زمنية طويلة، وهو أحد أهم المشروعات الخدمية العملاقة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم منقطع النظير من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل ذلك يتم تنفيذا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مستشفى جامعة دمياط يخدم أهالي المحافظة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «نعمل في إطار استكمال خطة الجامعة لإنشاء منشآتها العملاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث يخدم المستشفى محافظة دمياط ويلبي احتياجات المجتمع المحيط بالمحافظة والمحافظات المجاورة، كما أنّه من أهم المحاور والركائز الأساسية التي توليها الجامعة اهتماما كبيرًا خلال الفترة الحالية.

العلاج بالخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء

وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط، أنّ المستشفى سيوفر تقنيات حديثة للعلاج، مثل العلاج بالخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء، متابعا: «نحرص أن يضم المستشفى مراكز طبية متخصصة لكل التخصصات والجراحات الدقيقة لخدمة المجتمع المحيط، ونهدف إلى تقديم خدمات للسياحة العلاجية وجذب السياحة الطبية من كل أنحاء العالم، لتنمية موارد الجامعة، في ظل التوجه الحالي بأن تعتمد كل جامعة على مواردها البشرية».

خدمة العملية التعليمية

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط، أنّ المستشفى يسهم بدور كبير في خدمة العملية التعليمية للطلاب، بكليات القطاع الطبي الموجودة في الجامعة، مثل الطب والتمريض أو الكليات المزمع إنشاؤها مثل كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة.