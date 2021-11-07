بدء أعمال إنشاء مستشفى جامعة دمياط

بدأت جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور، أول أعمال إنشاء مستشفى جامعة دمياط، حيث بدأت الشركة المختصة بعمل الجسات الأرضية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الهندسية المناسبة بشأن الإنشاءات.

رئيس جامعة دمياط: حريصون على إنهاء المشروع في أحسن صورة

وزار رئيس الجامعة الموقع، وتابع أعمال الجسات، وناقش مع المختصين خطة العمل، وأفاد بحرصه على متابعة تنفيذ خطة المشروع بشكل دائم كما حدث مع مشروعات الحرم الجامعي التي تم افتتاحها ودخولها العملية التعليمية، وأكد الهندسيون المختصون على حرصهم الشديد على إنهاء المشروع فى أحسن صورة وبأسرع وقت ممكن فى ضوء الاعتمادات المالية التى ستخصصها الدولة لهذا المشروع، وذلك لتنجز الجامعة دمياط مستشفى جامعى يليق بأهالى محافظة دمياط.

وجامعة دمياط واحدة من الجامعات الوليدة التي بدأت عدد من كلياتها في بادئ الأمر كفصول ككليات التجارة والآداب والزراعة، وبدأت الدراسة بعدد من الكليات عندما تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورة من أبناء دمياط في الكليات المختلفة، لتصدر قرارات بإنشاء كليات الفرع تباعاً طبقا للوائح الكليات المناظرة بجامعة المنصورة، والتي تم تطويرها لاحقاً وإضافة العديد من البرامج الخاصة لها.

وصدر القرار الجمهوري رقم (276) عام 2007 بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وآنذاك كانت تقع ثلاث كليات في حرم واحد بحي الأعصر بمدينة دمياط، وهي كليات الفنون التطبيقية والآداب والزراعة، أما باقي الكليات الخمس فتقع في أماكن متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، وهي كليات العلوم والتربية والتجارة والتربية النوعية والتربية الرياضية، إضافة إلى إدارة الفرع وإسكان الطلاب وإسكان الطالبات.