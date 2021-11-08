 وكيل «تعليم دمياط» يتابع ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالأمس، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور عبد الرزاق الزيني وكيل المديرية ومديري عموم المديرية.

وتناول وكيل الوزارة ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لكل المراحل للعام الدراسي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موجها بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة.

وكيل الوزارة يأمر ببحث مشكلات القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس

وشدد خلف على مديري الإدارات ببحث المشكلات التي تواجه القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس والتأكد منها وعرضها على شخصيا، ومنع أي تجاوز من مديري المدارس ومخاطبة أي جهات خارجية إلا بعد العرض على الإدارة التعليمية والمديرية.

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات بالمرور اليومي على المدارس بحد أدنى مدرستين في اليوم مع عمل تقرير مجمع في نهاية الأسبوع، متضمنا أهم الإيجابيات والسلبيات والخطوات التي قام بها مدير الإدارة لتحسين عملية التعليمية وعرضها عليه شخصيا.

وكيل الوزارة يأمر بوجود دفتر الأمن على بوابات المدارس معتمد

وشدد «خلف» على مديري الإدارات التعليمية بوجود دفتر الأمن على بوابات المدارس معتمد ومختوم وفق الضوابط المتبعة، وضرورة تهيئة أفنية المدارس وخلوها من أي مصادر قد تؤثر على سلامة الطلاب، بالإضافة إلى نظافة دورات المياه بصفة مستمرة والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكيل الوزارة يشدد على منع نشر أو مشاركة أي منشورات لها رأي شخصي مناهض للعملية التعليمية

وشدد وكيل الوزارة على منع نشر أو مشاركة أي منشورات لها رأي شخصي مناهض للعملية التعليمية على صفحات المدارس وكل ما ينشر عليها هو ما يهم ولي الأمر من أحداث العملية التعليمية بالمدرسة فقط، مضيفا أن كل ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي لا يؤثر به ولا في انضباط العمل وكل ما يشغله هو الأداء الصحيح في العمل فقط.

وأشار وكيل الوزارة إلى تفعيل الدروس التفاعلية علي المنصات التعليمية ومجموعات التقوية بالتعاون مع مجلس الأمناء والعمل على محاربة الدروس الخصوصية، ووجه «خلف» الحضور بأهمية إبراز النماذج والنقاط المضيئة بالمدارس، لتكون قدوة ومثلا أعلى للآخرين حتى يتم تطبيق التجربة على جميع مدارس المحافظة لتعم الفائدة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية أن يقوم مديرو الإدارات والموجهون، بمتابعة وحصر تلك المجموعات وإعداد قاعدة بيانات كاملة بها، تضم المعلمين والطلاب ومواعيد العمل، وإعداد تقرير مفصل عنها يرفع له شخصيا.