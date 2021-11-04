جولات ميدانية ورفع المخلَّفات في قنا.. ومد وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالقليوبية  

واصل مسئولو مؤسسة «حياة كريمة» تفقُّد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى عدد من المحافظات، بجولات ميدانية ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

وفى قنا تم تفقُّد نقطة الإسعاف فى قرية الحراجية بمركز قوص، كما تمّ الانتهاء من عمل الحفر، إضافة إلى البدء بعمل الأساسات على مساحة 400 متر.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، أمس، إنَّها أجرت جولات ميدانية على كل من مدرسة القلمينا تعليم أساسى بمركز الوقف، التى تمّ الانتهاء منها ضمن المبادرة فى الفترة من 1 أبريل إلى 30 أكتوبر المنقضى، وإنها تابعت أيضاً أعمال إنشاء وحدة صحة الأسرة بالقلمينا، والتى بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 17%.

وأشارت إلى أنَّ هناك استجابة سريعة لرئيس مجلس قروى القارة بمركز أبوتشت، برفع المخلّفات المتراكمة بجوار مكتب بريد الكرنك، وأنه جارٍ تحديد أماكن 33 محولاً ووحدة ربط خاصة بقرية عزبة البوصة وتوابعها من النجوع، مؤكدة تفقُّد عدد من مشروعات المبادرة فى مجلس قروى أبومناع غرب بمركز دشنا، حيث تم تسليم موقع المجمع الطبى بالقرى الثلاث «أبومناع غرب وشرق قبلى»، للجهة المنفذة لبدء أعمال الحفر، كما تم المرور لمتابعة أعمال الإنشاء لمجمع خدمات المواطنين بالقرية الأم «أبومناع غرب»، الذى بلغت نسبة التنفيذ فيه 60%.

وتابعت أنَّه جارٍ العمل فى المجمع الزراعى بنفس القرية حيث يتمّ الآن الانتهاء من أعمال الحفر بنسبة 10%، أما بالنسبة لأعمال مشروعات الصرف فجارٍ العمل فى محطة رفع الصرف بنجع الفاوية بقرية أبومناع غرب ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 30%.

وفى القليوبية تمت متابعة العمل فى مشروع مد وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بعزبة معن بقرية كفر الور، بإجمالى أطوال 9 كيلومترات لقرية تل بنى تميم وكفر الور وتوابعهما، وقد وصلت نسبة تنفيذ تركيب الخطوط إلى 95%.

وقالت المبادرة إنَّه يجرى العمل على رفع كفاءة وتطوير مدرسة كفر الور الابتدائية ضمن المشروعات، بجانب قيام رئيس الوحدة «نهى الجمل» بمتابعة رفع المعوقات وتقديم جميع التسهيلات لسرعة الانتهاء من العمل بالمدرسة بالوقت المحدد.

وفى المنيا، قال المحافظ اللواء أسامة القاضى إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

الكشف على 1824 مواطناً وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.. وحركة محليات محدودة بالمنيا

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1824 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 430 حالة جراحة و494 حالة أطفال و227 باطنة و99 «قلب» و78 «نساء» و61 «أسنان» و217 «جلدية» و149 «أنف وأذن» و69 «تنظيم أسرة»، إلى جانب أنه تم عمل 100 من التحاليل المختلفة وعمل 30 حالة موجات صوتية وعمل 17 حالة رسم قلب وعمل 6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ158 متردداً، وتم إجراء خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 48 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ94 متردداً.

وتفقد «القاضى» مركز التطعيم بلقاح كورونا فى قرية «بنى حسن الشروق»، التابعة لمركز أبوقرقاص، لمتابعة سير العمل والتيسير على المواطنين، مؤكداً أنه تم التوسع فى توفير اللقاحات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال منافذ ووحدات ثابتة ومتحركة، حفاظاً على صحة المواطنين.

وشهد المحافظ جلسة المشاركة المجتمعية بقاعة الوحدة المحلية بمركز ملوى، لمناقشة مقترحات المواطنين وآرائهم فى المشرعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، فى إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، كما تابع نسب تنفيذ المشروعات بقرى المبادرة فى ديرمواس، مؤكداً أن نصيب المركز من المشروعات يبلغ 281 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية، وتشمل دعم شبكات المياه والصرف، وإنشاء مجمعات خدمية، ووحدات طبية، وإنشاء وتوسعة مدارس.

وأطلق فرع المجلس القومى للمرأة أولى جلسات بعنوان «الدين المعاملة»، لنشر السلام والمحبة بين السيدات الريفيات بقرية «معصرة ملوى»، المدرجة بالمبادرة، ضمن سلسلة من ندوات التوعية بقضايا المرأة والأسرة، لغرس القيم وحسن الخلق من خلال التنشئة الاجتماعية السلمية للأبناء، بالتعاون مع رجال دين من الأوقاف والكنيسة، وعقب انتهاء الجلسة، تم توزيع 100 بطانية هدية من المحافظة للسيدات اللاتى حضرن اللقاء الأول.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً بتعيين وندب عدد من القيادات المحلية بالمنيا، شملت ندب اللواء تامر سعيد محمد، سكرتير عام، نقلاً من وظيفة سكرتير مساعد لمحافظة قنا، وتعيين اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتيراً عاماً مساعداً، نقلاً من وظيفة رئيس المركز والمدينة.