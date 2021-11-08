«تعليمى طنطا» يستقبل 12 ألف مريض في العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر

أكد محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن المستشفيات الجامعية تواصل تقديم خدماتها العلاجية لجميع المرضى المترددين عليها من محافظات الدلتا فى ضوء معايير الجودة العالمية من منطلق رؤية مصر 2030 .

كوادر طبية متميزة

وأوضح في تصريح صحفي لـ«الوطن»، اليوم، أن مستشفيات طنطا الجامعي بصفة عامة تمتلك كوادر طبية متميزة، مشيدا بجهود الفرق الطبية التي تواصل عملها داخل مستشفيات الجامعة، في خدمة المرضى وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

وأضاف أن مستشفى طنطا التعليمي، نجح مؤخرا في إجراء عمليتين بدون تدخل جراحي في 48 ساعة، واحدة منهن هي الأولى من نوعها في وسط الدلتا والثانية على مستوى الجمهورية.

العملية الأولى عبارة عن إجراء قسطرة شريانية لحقن رحم سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، كانت تعاني من نزيف حاد بالرحم نتيجة وجود ورم ليفي، ما نتج عنه هبوط في ضغط الدم وانخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم، وتم حقن الورم عن طريق القسطرة الشريانية متناهيه الصغر والحبيبات المتخثره بالغه الصغر، وتم غلق كامل للشرايين المغذية للورم واختفاء نشاط الورم وتوقف النزيف وذلك بعد الحقن مباشرة، و العملية استغرقت ساعة ونصف، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة في المستشفي لمدة 24 ساعة قبل أن تغادر إلى مقر إقامتها.

تغيير صمام الأورطى

وبالنسبة للعملية الثانية، كانت عبارة عن تغيير صمام الأورطى عن طريق القسطرة وبدون جراحة لمريضة تبلغ من العمر 79 عاما، وتماثلت المريضة للشفاء وتم السماح بخروجها، مشيدا بجهود الفرق الطبية التي تقوم بمثل هذه العمليات الصعبة والدقيقة.

وقال مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، الدكتور محمود سليم، إن العيادات الخارجية الصباحية والمسائية بالمستشفى استقبلت 12 ألف مريض خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم في مختلف التخصصات التي شملت المخ والأعصاب والأوعية الدموية والرمد والباطنة والتجميل والسمنة والعظام وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات الأطفال والقلب والصدر والتخاطب.