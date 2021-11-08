«لسة الكلام زعلان» لرامي جمال تتصدر التريند بعد ساعات من طرحها «فيديو»

تصدر اسم الفنان رامي جمال تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث «جوجل»، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان» التي قام بطرحها أمس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وحصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور، وجاءت أبرز تعليقات المتابعين كالآتي: «مش أول مرة تطلع أغنية بالجمال ده هي حزينة جدًا بس تحفة»، «بجد الأغنية جميلة بشكل غريب تحفه بجد من حقك إن التايم لاين يتقلب عليك يا نجم»، «أنت أحساسك وصوتك عظمه بجد».

تعد أغنية لسه الكلام زعلان لرامي جمال هي الأغنية السابعة ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «ولسه»، بعد طرح أغنيات: «لسه» وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مبتكبريش» كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، بالإضافة إلى أغنية «دقيقة واحدة» وهي من ألحان ياسر نور، وكلمات رفيق نجيب، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

أغنيات ألبوم رامي جمال الجديد

وكذلك أغنية «قلة الإحساس» وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج وسام عبد المنعم، وأغنية «كنا ممكن نتفق» وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

أغنية خليكي لرامي جمال

وكان أخرهم أغنية «خليكي» التي قام بطرحها منذ أقل من شهر، وحققت 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام.

كلمات أغنية لسه الكلام زعلان

لسه الكلام زعلان من يوم ماسبتيني

مش قادر أنطق غير كلمة وحشتيني

فينك ياريت شايفة، بس إنتي مش عارفة

أنا موت 100 مرة من العيشة وحداني

أنا بعد منك مين أنا فين بقيت مني

بسأل عليكي ساعات وأسأل ساعات عني

أنا توهة ورا توهة يا حبيبتي في غيابك

إيه اللي من غيرك ممكن يطمني

طول مانتي عني بعيد، طول ما إنتي وحشاني

إزاي يا روحي هعيش، وأنا روحي ناقصاني

جاوبيني لو سامعه، هو إنتي مش راجعة

أنا موت 100 مرة من العيشة وحداني

أنا بعد منك مين أنا فين بقيت مني

بسأل عليكي ساعات

واسأل ساعات عني

أنا توهه ورا توهه يا حبيبتي في غيابك

إيه اللي من غيرك ممكن يطمني