تكليف «أبوالنجا» بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، القرار رقم 1353 لليوم الأحد بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، والذي ينص على تكليف الدكتور محمد عبد العظيم عبد العظيم أحمد أبو النجا، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، بتسيير جميع أعمال ومهام وأعباء ومسؤوليات وظيفة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من تاريخه ولحين صدور القرار الجمهوري بتعيين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفقاً لقرار جامعة الإسكندرية الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنه قد جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، مؤكدين أن ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فيما تم التأكيد على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

خدمة المجتمع في جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن مجلس خدمة يساهم في عدد من الأنشطة التي تخدم المجتمع وطلاب جامعة الإسكندرية على رأسها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ومحو الأمية، ناهيك عن برامج للتوعية بالقضية السكانية بكل الجامعات.

كما أن له دورا على الجانب الجامعي وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي بمنع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، والتقارير دورية للجامعة حول تنفيذ مشروع مودة.