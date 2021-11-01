جامعة الإسكندرية تنشر 60 بحثا جديدا بمجلات «Scopus»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 60 بحثا متميزًا، اليوم، ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏ Scopus» العالمية.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان صحفي، إن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى وصل إلى 60 بحثا، استأثرت العلوم الأساسية بنسبة 34% من الأبحاث المنشورة، وشملت كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية بنسبة 11.9%، الكيمياء (8.3%)، الفيزياء والفلك (4.6%)، علوم الحاسب (4.6%)، علوم الأرض (4.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (17.4%)، فالهندسة (8.3%)، ثم علوم المواد (7.3%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (4.6%)، العلوم الاجتماعية (4.6%)، والهندسة الكيميائية (3.7%).

نشر أبحاث جامعة الإسكندرية

وأضاف قنصوة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا فى إجراء هذه الأبحاث وجاءت أعلى دولة مشاركة مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بواقع 16 بحثا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (6 أبحاث)، فالهند (4 أبحاث)، فكندا والمملكة المتحدة (3 أبحاث) لكل منهما، فإيطاليا والأمارات العربية المتحدة (بحثين) لكل منهما، وغيرهم من دول العالم.

السعودية ومصر يشتركان في أعلى الدول نشرا

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة الطائف، وغيرهم من الجامعات.

وهنأ «قنصوة»، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.