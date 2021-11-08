لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تزور الأطفال في مؤسسات الرعاية ببورسعيد

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، عن زيارة لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، اليوم، للتبرع بالمواد الغذائية تحت شعار «كلنا واحد - حياة كريمة»، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، موضحة أن الزيارة شهدت حضور فاطمة شعبان، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وأمال توفيق، رئيس القسم، وعمر كمال مدير مؤسسة رمسيس.

سيارات لحماية الأطفال من التشرد

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، في بيان صحفي، اليوم، أن المديرية المديرية دفعت بسيارات تجوب الأحياء لحماية الأطفال من التشرد ووضعهم في دور رعاية، مشيرة إلى أن بعضهم تم انتشاله من الشارع وقدمنا لهم مواد تعليمية وأنشطة رياضية وتميزوا فيها، وأشارت إلى أن توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تقضي بحماية الأطفال من التشرد وتقديم أوجه الرعاية لهم.

«سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»

كما أكدت «حبيش»، تنظيم ندوة بعنوان «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، بالتنسيق مع مركز إعلام بورسعيد، اليوم، بقاعة المديرية بحضور دكتور محمدعبد الحفيظ إستشاري النساء والولادة، وعصام صالح مدير مركز الإعلام، وشيماء بهير بحزب مستقبل وطن، ومنال مرسي مدير إدارة الخدمة العامة ومكلفات الخدمة العامة خريجات الجامعات والمعاهد العليا.

وأوضحت أن الندوة تناولت أهمية تنظيم الأسرة وحصول الأطفال على رعاية كاملة من الأم والأب بالإضافة إلى رعايتهم طبيا وعلميا واجتماعيا وحمايتهم من الفقر والحرمان والتشرد بالإضافة أن تنظيم الأسرة لتعمل على الحفاظ على الأم صحيا وإعطاء جسمها فرصة لإستعادة ما نقص منه خلال الحمل والولادة والرضاعة.