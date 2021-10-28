ضبط 200 طربة حشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بالإسماعيلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية عن ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، وذلك بحوزة تشكيل عصابي.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتخصص أعضاؤه في الاتجار بمخدري الحشيش والآيس «الشابو» وإدارتهم لبؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 20 كيلو حشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة المركز، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش زنة 20 كيلو جراما، وكمية لمخدر الآيس «الشابو» زنة 1 كيلو جرام، وكمية لمخدرالأفيون، و4 طبنجات، و5 خزائن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (3,500,000) جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.