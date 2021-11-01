ضبط تشكيل عصابي لغسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

تمكنت الإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن «الوطني، والعام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيلا عصابيا ضم 6 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية.

جاء ذلك نظرا لإتجارهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخذت الإجراءات القانونية.