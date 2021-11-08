حملات تفتيشية على 16 منشأة تضبط 815 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

نفذت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملات علي منافذ بيع وتداول الأغذية بمدن الدقهلية، ضبطت خلالها 425 كيلو لب عباد منتهي الصلاحية وأعدمت 390 كيلو أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد المرور على 16 منشأة غذائية بمدينة المنصورة.

شارك في الحملة كل من: «محمد الحوتي، خالد عبد المنعم، محمود عبد السلام، محمود وليد، ابو ‏النجا طه، محمد ابو سمرة، اسلام عجوة».

«مكي»: تكثيف الحملات الإنضباطية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى تكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية بنطاق شرق وغرب مدينة المنصورة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك .

المرور على المنشآت كثيفة العمالة

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، اليوم، أن مكتب أغذية المنصورة المركزي شن حملة مكبرة حيث تم المرور على المنشآت كثيفة العمالة بمنطقة سكة سندوب «صوامع الغلال» وكذا منطقة الجلاء للتأكد من وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكيد على تطعيم كل الأفراد بلقاح كورونا.

وأشار إلى أنه تم المرور على عدد 16 منشأة تبين أن منها 5 بدون تراخيص و3 يجب إغلاقها لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة الغلق، وتم تحرير عدد 22 محضرا جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية.

وأكد أنه تم ضبط كمية من اللب السوري «لب عباد» بعدد 17 شيكارة لب عباد وزن الشيكارة 25 كيلو بإجمالي وزن 425 كيلو منتهي الصلاحية في مارس 2019 ومعدة التجهيز من أجل البيع وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وتم سحب 36 عينة غذائية أرسلت للمعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم إعدام 390 كيلو مواد غذائية مختلفة.

وشدد على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإستهانة بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.